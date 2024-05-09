Всі розділи
Укр / Рус

США обходять Китай і стають головним торговельним партнером Німеччини – Reuters

Четвер, 9 травня 2024, 10:58 - Ігор Пилипів

У першому кварталі 2024 року Сполучені Штати випередили Китай як найважливішого торговельного партнера Німеччини.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на офіційні дані статистичного управління Німеччини.

Згідно з даними, торгівля Німеччини зі США (експорт та імпорт разом) склала 63 млрд євро із січня по березень, тоді як показник Китаю становив трохи менш як 60 млрд євро.

У 2023 році Китай восьмий рік поспіль був головним торговим партнером Німеччини з обсягом 253 млрд євро, хоча цей показник лише на кілька сотень мільйонів випереджав США.

Реклама:

Зазначається, що німецький імпорт товарів з Китаю впав майже на 12% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в першому кварталі, тоді як експорт товарів до Китаю впав трохи більше ніж на 1%, сказав Юрген Маттес з німецького економічного інституту IW.

Зараз на США припадає близько 10% експорту німецьких товарів. Частка Китаю впала до менш як 6%.

Економічна правда.

Реклама:
Німеччина США Китай імпорт
Реклама:
Матеріали за темою
Потужності Rheinmetall у перспективі зростуть до 1 млн снарядів на рік 5 травня 2024, 16:11
Німецький енергогігант Uniper вимагає від "Газпрому" в арбітражі $15 мільярдів – Reuters 3 травня 2024, 20:32
З початку великої війни Україна отримала від Німеччини прямої бюджетної підтримки на 1,6 млрд євро 3 травня 2024, 15:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті