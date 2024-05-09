США обходять Китай і стають головним торговельним партнером Німеччини – Reuters

У першому кварталі 2024 року Сполучені Штати випередили Китай як найважливішого торговельного партнера Німеччини.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на офіційні дані статистичного управління Німеччини.

Згідно з даними, торгівля Німеччини зі США (експорт та імпорт разом) склала 63 млрд євро із січня по березень, тоді як показник Китаю становив трохи менш як 60 млрд євро.

У 2023 році Китай восьмий рік поспіль був головним торговим партнером Німеччини з обсягом 253 млрд євро, хоча цей показник лише на кілька сотень мільйонів випереджав США.

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Зазначається, що німецький імпорт товарів з Китаю впав майже на 12% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в першому кварталі, тоді як експорт товарів до Китаю впав трохи більше ніж на 1%, сказав Юрген Маттес з німецького економічного інституту IW.

Зараз на США припадає близько 10% експорту німецьких товарів. Частка Китаю впала до менш як 6%.

Економічна правда.

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