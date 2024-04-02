УЗ модернизировала электрички для маршрутов в двух областях

АО "Укрзализныця" обновила пригородные электропоезда в Полтавской и Одесской областях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Еще два модернизированных электропоезда выходят на пригородные маршруты Полтавской и Одесской областей. В марте 2024 года на мощностях Укрзализныци модернизировали ЕР-9Е №656 и ЕПЛ-9Т №008", - говорится в сообщении.

Новые поезда оснащены пандусами, со всеми удобствами для людей с инвалидностью, навигацией шрифтом Брайля, местами для велосипедов и портами Type-C и USB для зарядки гаджетов.

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Так, ЕР-9E №656 уже обслуживает пригородные маршруты в Одесской области, ЕПЛ-9Т №008 будет возить пассажиров в пригородном движении на Полтавщине.

Всего в первом квартале года "Укрзализныця" модернизировала три электропоезда.

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АО "Укрзализныця" назвала самые популярные маршруты пригородного сообщения региональных филиалов.