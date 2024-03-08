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Ірландія кратко скоротить допомогу новим українським біженцям з наступного тижня

П'ятниця, 8 березня 2024, 11:55 - Артур Крижний

Ірландія скорочує виплати для новоприбулих українських біженців, які проживатимуть у державному житлі. Меншу допомогу новоприбулі отримуватимуть вже з наступного тижня.

Про це сказала міністр соціального захисту Ірландії Хізер Хамфріс, повідомляє extra.ie.

З моменту російського вторгнення два роки тому Ірландія надавала українським біженцям державне житло, а також 220 євро на тиждень як допомогу по безробіттю.

Хізер Хамфріс підтвердила виданню, що скорочені виплати почнуть діяти з наступного тижня, коли новоприбулі з України отримуватимуть лише 38,80 євро на тиждень, якщо вони житимуть у державному житлі.

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Вони можуть перебувати там максимум 90 днів, після чого українські біженці повинні знайти власне житло.

Коли вони це зроблять, вища ставка соціальної допомоги буде відновлена.

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Ірландія виплати
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Економічна правда
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