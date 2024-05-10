Politico: США оголосять новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн

Сполучені Штати у п'ятницю, 10 травня, мають оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів.

Про це стало відомо виданню Politico від двох американських посадовців, пише "Європейська правда".

За інформацією Politico, пакет передбачатиме передання Україні зброї, що вже є на складах США, та міститиме додаткові ракети до систем Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, машини із захистом від мін і засідок (MRAP), протитанкові комплекси Javelin та інші боєприпаси.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства з майже 61 мільярдом доларів допомоги Україні та іншим союзникам США. Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.

Реклама:

Після цього у Держдепі підтверджували підготовку подальших пакетів військової допомоги.

Також у США висловили сподівання, що нова американська військова допомога, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним силам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.

Європейська правда

Реклама: