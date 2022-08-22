Ірландія отримала першу з початку війни партію українського зерна

Ірландія цими вихідними отримала 33 тисячі тонн зерна з України, це була перша партія з початку війни.

Про це пише Euractiv.

33 000 тонн досягли порту на західному узбережжі Ірландії в суботу, вирушивши з Одеси 5 серпня разом з двома іншими суднами, які прямували до Туреччини та Великої Британії.

Ця партія була однією з перших, що вирушила з України в рамках угоди про експорт зерна за посередництва ООН і Туреччини в липні.

Посол України в Ірландії Лариса Герасько була серед тих, хто прибув до порту Фойнс у графстві Лімерік для зустрічі вантажу. За її словами, зерно допоможе "зняти тягар невизначеності" для ірландських фермерів.

Вона додала, що Україна виконає свої зобов’язання в рамках угоди, але глобальна продовольча безпека залежатиме від виконання Росією своїх зобов’язань.

Нагадаємо, за 20 днів з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів вийшло 27 суден, на борту яких було сукупно 670 тисяч тонн агропродукції.

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Раніше повідомлялося, що Іспанія запустила пілотний проєкт із транспортування зерна поїздом з України як альтернативу або доповнення до морського транспорту.

Європейська правда