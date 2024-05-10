ПриватБанк фінансуватиме аграріїв за держпрограмою компенсацій

Державний ПриватБанк надаватиме фінансування сільгоспвиробникам в рамках держпрограми компенсацій за сільгосптехніку українського виробництва, яку було анонсовано в рамках політики "Зроблено в Україні".

Про це повідомляє пресслужба держбанку.

За словами члена правління ПриватБанку з питань МСБ Євгена Заіграєва, банк є одним з лідерів на ринку кредитування агротехніки та спецтехніки для українського бізнесу і активно приймає участь у державних програмах та проєктах із європейськими кредиторами, щоб зробити придбання сучасної вітчизняної агротехніки більш доступним для фермерів та господарств.

"Ми активно підтримуємо розвиток програм державних компенсацій за придбання техніки вітчизняного виробника. Ці програми є реальною підтримкою не лише агросектору, але і економіки України.

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Зі свого боку банк розвиває сучасні кредитні програми для аграріїв, щоб зробити кредитування максимально простим, зручним та швидким", - даявив Заіграєв.

Згідно з програмою, українські аграрії можуть придбати в кредит від ПриватБанку техніку українських виробників, внесену у реєстр, і отримати за неї компенсацію до 25% від вартості.

За даними Міністерства економіки України, наразі у переліку сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва, вартість яких частково компенсується з бюджету, декілька тисяч номенклатурних позицій техніки.

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Економічна правда