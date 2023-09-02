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Ірландія підтримає Маріуполь у відбудові після деокупації

Субота, 2 вересня 2023, 13:50 - Ігор Пилипів

Ірландія підтримає маріупольські родини в евакуації та ділитиметься досвідом й експертизою з розробки нової економічної моделі міста у майбутній відбудові.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада. 

Під час зустрічі міського голови Маріуполя Вадима Бойченка з послом Ірландії в Україні Тересою Ґілі сторони обговорили співпрацю, направлену на підтримку маріупольських родин в евакуації та майбутню відбудову міста "Mariupol Reborn".

За словами міського голови, Ірландія готова підтримати маріупольських переселенців, а також приєднатись до  програм підтримки маріупольських школярів.

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Крім того, Ірландія запропонувала свою допомогу у відновленні економіки Маріуполя після деокупації. Країна має досвід трансформації економіки та створення нових галузей промисловості, який може бути корисним для Маріуполя.

Пані Посол також зазначила, що Ірландія і на далі буде підтримувати український народ у своїй боротьбі за незалежність та свободу.

"Проект Маріуполь Реборн реалізовує Маріупольська міська рада за інвестиційної підтримки SCM Ріната Ахметова та міжнародних донорів", –йдеться в повідомленні. 

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Нагадаємо:

Після окупації Маріуполя російська "влада" почала зносити постраждалі від обстрілів будинки та будувати нові - уже в травні 2022 року почали з'являтися перші оголошення росіян про купівлю квартир і будинків в окупованому місті.

Ірландія війна економіка
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Економічна правда
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