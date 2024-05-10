Укренерго налагодило ритмічні поставки обладнання для ремонтів

Внаслідок ритмічних поставок обладнання в Україну НЕК "Укренерго" створило резерв обладнання для ремонтів своїх підстанцій.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький під час пресконференції, передає Укрінформ.

За його словами, під час опалювального сезону 2022-2023 компанія ремонтувала підстанції після атак лише за рахунок попередньо накопичених запасів обладнання. Однак уже у листопаді-грудні 2022 року Укренерго замовило рекордну кількість автотрансформаторів та іншого устаткування.

"У нас створився рухомий склад, коли щомісяця певна кількість обладнання надходить до країни. За рахунок цього у нас є резерв і ми відчуваємо себе досить впевнено", – сказав Кудрицький.

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Він додав, що ритмічні поставки обладнання розпочалися в середині 2023 року. За рахунок сформованого резерву Укренерго зараз може оперативно усувати наслідки російських атак на свою інфраструктуру.

"Ми продовжуємо замовляти нове обладнання, і ми будемо це робити, поки зберігається ризик ворожих обстрілів наших підстанцій", – зауважив Кудрицький.

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