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Ирландия кратко сократит помощь новым украинским беженцам со следующей недели

Пятница, 8 марта 2024, 11:55 - Артур Крыжный

Ирландия сокращает выплаты для новоприбывших украинских беженцев, которые будут проживать в государственном жилье. Меньшую помощь новоприбывшие будут получать уже со следующей недели.

Об этом сказала министр социальной защиты Ирландии Хизер Хамфрис, сообщает extra.ie.

С момента российского вторжения два года назад Ирландия предоставляла украинским беженцам государственное жилье, а также 220 евро в неделю в качестве пособия по безработице.

Хизер Хамфрис подтвердила изданию, что сокращенные выплаты начнут действовать со следующей недели, когда новоприбывшие из Украины будут получать только 38,80 евро в неделю, если они будут жить в государственном жилье.

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Они могут находиться там максимум 90 дней, после чего украинские беженцы должны найти собственное жилье.

Когда они это сделают, более высокая ставка социальной помощи будет восстановлена.

Ирландия выплаты
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Экономическая правда
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