За 2023 рік "Укренерго" погасило боргів перед учасниками енергоринку на 25 мільярдів

Укренерго

За підсумками 2023 року НЕК "Укренерго" отримала близько 400 млн грн прибутку, дохід компанії становив 83 млрд грн. Водночас компанія погасила 25 мільярдів грн боргів перед учасниками енергоринку.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький під час пресконференції у Медіацентрі Україна.

"Основні параметри 2023 року для нас такі: ми отримали дохід у розмірі 83 млрд грн, прибуток при цьому становив близько 400 млн грн на противагу збитку у 2022 році", - сказав Кудрицький.

Він повідомив, що торік Укренерго погасило 25 млрд грн боргів перед учасниками ринку електроенергії. Зокрема, погашено 9,5 млрд грн боргів на ринку допоміжних послуг та 1,3 млрд грн заборгованості за обмеження роботи станцій на відновлювальних джерелах.

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Укренерго також зменшило заборгованість перед ДП "Гарантований покупець" за послугу з підтримки ВДЕ на 12,2 млрд грн.

За підсумками 2023 року вартість активів Укренерго зросла на 45 млрд грн.

Економічна правда.

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