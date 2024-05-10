"Ліси України" ініціювали понад 250 справ за фактами зловживань на своїх підприємствах

За матеріалами внутрішніх перевірок ДП "Ліси України" правоохоронні органи розслідують 254 справи щодо зловживань у державних лісгоспах.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Ліси України" у Facebook.

"У правоохоронних органах розслідується рекордна кількість справ, ініційована підприємством. Практично кожна підозра, гучне затримання працівників лісової галузі ґрунтуються на перевірках, які проводила внутрішня безпека ДП "Ліси України".

Департаментом безпеки "Лісів України" передано правоохоронцям 528 повідомлень про можливе вчиненням кримінальних правопорушень. У результаті наразі проводиться 254 досудових розслідувань. По 125 справах Нацполіція, ДБР, прокуратура на постійній основі залучила співробітників безпеки "Лісів України" для проведення слідчих дій", - йдеться у повідомленні.

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У "Лісах України" анонсували "чергові резонансні новини" на початку наступного тижня.

"Буде дуже масштабно і гучно", - обіцяють в держпідприємстві.

Економічна правда

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