У Києві короткочасно обмежать рух транспорту на ще одній вулиці 

кмда

У Києві 12 квітня короткочасно обмежуватимуть рух транспорту на вулиці Василя Жуковського. Обмежать діятимуть з 08:00 до 17:00.

Про це повідомили у КМДА.

Обмеження повʼязані з відновленням дорожнього покриття після прокладання інженерних мереж на цій вулиці, уточнили в адміністрації.

"Фахівці проводитимуть роботи на ділянці від вул. Козацької до вул. Васильківської з почерговим обмеженням руху в обох напрямках", – йдеться у повідомленні КМДА.

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Нагадаємо:

У Києві до 10 червня обмежили рух транспорту на шляхопроводі на перетині проспектів Степана Бандери та Володимира Івасюка.