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У Києві короткочасно обмежать рух транспорту на ще одній вулиці 

П'ятниця, 10 травня 2024, 17:15 - Анастасія Дячкіна
 
кмда

У Києві 12 квітня короткочасно обмежуватимуть рух транспорту на вулиці Василя Жуковського. Обмежать діятимуть з 08:00 до 17:00. 

Про це повідомили у КМДА. 

Обмеження повʼязані з відновленням дорожнього покриття після прокладання інженерних мереж на цій вулиці, уточнили в адміністрації. 

"Фахівці проводитимуть роботи на ділянці від вул. Козацької до вул. Васильківської з почерговим обмеженням руху в обох напрямках", – йдеться у повідомленні КМДА. 

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Нагадаємо: 

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дороги Київ
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Економічна правда
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