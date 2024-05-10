У Києві короткочасно обмежать рух транспорту на ще одній вулиці
П'ятниця, 10 травня 2024, 17:15 -
У Києві 12 квітня короткочасно обмежуватимуть рух транспорту на вулиці Василя Жуковського. Обмежать діятимуть з 08:00 до 17:00.
Про це повідомили у КМДА.
Обмеження повʼязані з відновленням дорожнього покриття після прокладання інженерних мереж на цій вулиці, уточнили в адміністрації.
"Фахівці проводитимуть роботи на ділянці від вул. Козацької до вул. Васильківської з почерговим обмеженням руху в обох напрямках", – йдеться у повідомленні КМДА.
Реклама:
Нагадаємо:
У Києві до 10 червня обмежили рух транспорту на шляхопроводі на перетині проспектів Степана Бандери та Володимира Івасюка.
Реклама: