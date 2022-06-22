Ірландія вже заморозила понад 1,7 мільярда євро російських активів

Ірландія уже заморозила банківські рахунки, а також рухоме та нерухоме майно російських фізичних та юридичних осіб на суму 1,72 млрд євро.

Про це пише Irish Times із посиланням на МЗС Ірландії.

За словами речника МЗС, ця цифра актуальна станом на минулу п'ятницю і базується на інформації Центрального банку країни.

Зазначається, що левову частку цієї суми складають фінансові активи в різних банківських установах і фондах. Також йдеться про арешт приватних літаків, яхт і елітної нерухомості.

"Центральний банк написав у понеділок низці ділових і професійних організацій, щоб нагадати їм про роль у нагляді за фінансовими санкціями в державі, а також про відповідальність кожного ірландця за дотримання заборон ЄС, оскільки війна Росії проти України триває.

Листи, зокрема, були надіслані до юридичного товариства, адвокатури Ірландії, окремих торгових палат, Ibec, IDA Ireland, Enterprise Ireland, бухгалтерських органів та Ірландського конгресу профспілок, серед інших, із проханням переконатися, що їхні члени знають про це. Не повідомляти про порушення санкцій або підозри на порушення є кримінальним злочином", - пише видання.

ЄС ухвалив шість раундів санкцій проти Росії з початку війни в Україні, останній, спрямований проти російської нафти, банків і військових посадових осіб, набув чинності на початку цього місяця.

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Економічна правда