Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід для ексміністра Сольського

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Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові аграрного комітету Верховної Ради та колишньому міністру аграрної політики Миколі Сольському, підозрюваному у заволодінні землями на Сумщині.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).10 травня Апеляційна палата ВАКС відмовила у задоволенні апеляційної скарги прокурора САП та апеляційних скарг сторони захисту на рішення суду від 26 квітня.

Воно передбачало застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 75,7 млн грн застави.

"Ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

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Оскільки визначену судом заставу внесено, на підозрюваного покладено відповідні процесуальні обов’язки", - пояснили в САП.

Зазначається, що термін дії запобіжного заходу - до 24 червня 2024 року.

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Нагадаємо:

Ексголову аграрного комітету Верховної Ради - чинного міністра агрополітики Миколу Сольського було викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Крім Сольського, підозру у справі з оборудок із землею вручили ще і його заступнику - Маркіяну Дмитрасевичу, який нині перебуває у відрядженні за кордоном у зв’язку з початком перемовин України про вступ до ЄС в частині аграрного блоку.

За даними ЕП, отриманими від співрозмовника, наближеного до Сольського, він проходить як підозрюваний за епізодами 2017-2018 років, коли здійснював адвокатську діяльність.

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський прокоментував оголошення підозри від НАБУ і підтвердив, що справа проти нього стосується періоду 2017-2018 років.

Сторона захисту міністра аграрної політики й продовольства Миколи Сольського буде оскаржувати рішення суду. Водночас Сольський залишається міністром і зможе повернутися до виконання обов'язків після звільнення з-під варти.

26 квітня Вищий антикорупційний суд обрав для аграрного міністра Миколи Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Пізніше за міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського внесено заставу у розмірі 75,7 млн грн. Його звільнено з-під варти.

9 травня парламент звільнив Миколу Сольського з посади з посади міністра аграрної політики та продовольства.

Економічна правда