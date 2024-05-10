Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід для ексміністра Сольського
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові аграрного комітету Верховної Ради та колишньому міністру аграрної політики Миколі Сольському, підозрюваному у заволодінні землями на Сумщині.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).10 травня Апеляційна палата ВАКС відмовила у задоволенні апеляційної скарги прокурора САП та апеляційних скарг сторони захисту на рішення суду від 26 квітня.
Воно передбачало застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 75,7 млн грн застави.
"Ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Оскільки визначену судом заставу внесено, на підозрюваного покладено відповідні процесуальні обов’язки", - пояснили в САП.
Зазначається, що термін дії запобіжного заходу - до 24 червня 2024 року.
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Нагадаємо:
Ексголову аграрного комітету Верховної Ради - чинного міністра агрополітики Миколу Сольського було викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.
Крім Сольського, підозру у справі з оборудок із землею вручили ще і його заступнику - Маркіяну Дмитрасевичу, який нині перебуває у відрядженні за кордоном у зв’язку з початком перемовин України про вступ до ЄС в частині аграрного блоку.
За даними ЕП, отриманими від співрозмовника, наближеного до Сольського, він проходить як підозрюваний за епізодами 2017-2018 років, коли здійснював адвокатську діяльність.
Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський прокоментував оголошення підозри від НАБУ і підтвердив, що справа проти нього стосується періоду 2017-2018 років.
Сторона захисту міністра аграрної політики й продовольства Миколи Сольського буде оскаржувати рішення суду. Водночас Сольський залишається міністром і зможе повернутися до виконання обов'язків після звільнення з-під варти.
26 квітня Вищий антикорупційний суд обрав для аграрного міністра Миколи Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Пізніше за міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського внесено заставу у розмірі 75,7 млн грн. Його звільнено з-під варти.
9 травня парламент звільнив Миколу Сольського з посади з посади міністра аграрної політики та продовольства.
Економічна правда