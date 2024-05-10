У Львові відкрили найбільший в Україні центр протезування: забезпечить 1200 протезів на рік

У Львові відкрили найбільший в країні Центр Протезування та Ортезування UNBROKEN, який забезпечуватиме понад 1200 пацієнтів на рік сучасними протезами.

Про це повідомляє пресслужба GIZ Ukraine.

Цей проєкт реалізується GIZ в рамках "Спеціальної програми підтримки України/EU4ResilientRegions" та фінансується Федеральним урядом Німеччини.

"Новий Центр Протезування та Ортезування UNBROKEN у Львові сприяє полегшенню буденного життя постраждалих: в майбутньому більше 1200 пацієнтів щорічно отримають тут найсучасніші протези. Також триває підготовка спеціалістів, яких не вистачає, - тих, що можуть виготовляти протези", - пояснює член правління GIZ Інґрід-Ґабріела Хофен.

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В одноповерховій будівлі площею 1 000 квадратних метрів розміщено центр виготовлення протезів, аудиторії для навчання та досліджень, кімнати для примірки та випробування протезів пацієнтами, а також внутрішній дворик для відпочинку. Центр оснащений новітнім обладнанням (AFT, Romedis) для виготовлення протезів верхніх і нижніх кінцівок.

Частиною проєкту є навчання протезистів та ортопедів за стандартами ISPO (Міжнародного товариства протезування та ортопедії).

"Близько 60 осіб беруть участь у навчальних програмах різних рівнів за підтримки німецького уряду та GIZ Ukraine. Успішні випускники отримують міжнародні сертифікати", - продовжили у пресслужбі.

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За словами генерального директора Першого медоб’єднання Львова Олега Самчука, новостворений Центр протезування та ортезування UNBROKEN збільшить потужності виробництва протезів в Україні і допоможе українцям, які потребують штучних кінцівок, швидше їх отримати.

Більше про те, як пораненому отримати протез, і як держава забезпечує ними військових, читайте у матеріалі: Розкрадання,"мертві душі" і компанії-прокладки. Як працює темна частина ринку протезування?

Нагадаємо:

У 2023 році держава забезпечила протезними виробами підвищеної функціональності лише 14 учасників бойових дій, з них самі високофункціональні протези одержали лише 9 військових.