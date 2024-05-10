Уряд виділив понад 7 мільярдів на відбудову енергосистеми

Кабінет міністрів під час засідання 10 травня ухвалив рішення про виділення 7 млрд 168 млн грн на відбудову української енергосистеми.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"За ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС. Вдячні групі Світового банку, яка надала гранти для реалізації цього проекту", - заявив Шмигаль.

Він додав, що уряд також виділив додаткові 189,5 млн грн для продовження відновлення багатоквартирних будинків на Київщині.

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"Минулого року уряд виділяв на ці потреби 639 млн грн. Зараз важливо швидко та якісно завершити всі проекти, щоб люди могли повернутися до своїх осель", - заявив прем'єр.

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Економічна правда

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