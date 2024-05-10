Уряд виділив понад 7 мільярдів на відбудову енергосистеми
Кабінет міністрів під час засідання 10 травня ухвалив рішення про виділення 7 млрд 168 млн грн на відбудову української енергосистеми.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"За ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС. Вдячні групі Світового банку, яка надала гранти для реалізації цього проекту", - заявив Шмигаль.
Він додав, що уряд також виділив додаткові 189,5 млн грн для продовження відновлення багатоквартирних будинків на Київщині.
"Минулого року уряд виділяв на ці потреби 639 млн грн. Зараз важливо швидко та якісно завершити всі проекти, щоб люди могли повернутися до своїх осель", - заявив прем'єр.
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Економічна правда