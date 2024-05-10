ЄІБ надасть до 30 мільйонів євро на підтримку українського малого і середнього бізнесу

Кабінет міністрів під час засідання 10 травня ухвалив рішення, яке дозволить залучити двом українським банкам до 30 млн євро від Європейського інвестиційного банку.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ці кошти далі будуть направлені на підтримку українського малого та середнього бізнесу шляхом покращення умов пільгового кредитування", - заявив Шмигаль.

За його словами, бюджетна підтримка ЄС від початку цього року становила вже 6,5 млрд доларів.

Реклама:

Нагадаємо:

Обсяг портфеля спільних з ЄІБ проєктів сягнув рекордних семи мільярдів євро.

Економічна правда

Реклама: