ЄІБ надасть до 30 мільйонів євро на підтримку українського малого і середнього бізнесу
П'ятниця, 10 травня 2024, 16:54 -
Кабінет міністрів під час засідання 10 травня ухвалив рішення, яке дозволить залучити двом українським банкам до 30 млн євро від Європейського інвестиційного банку.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Ці кошти далі будуть направлені на підтримку українського малого та середнього бізнесу шляхом покращення умов пільгового кредитування", - заявив Шмигаль.
За його словами, бюджетна підтримка ЄС від початку цього року становила вже 6,5 млрд доларів.
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Нагадаємо:
Обсяг портфеля спільних з ЄІБ проєктів сягнув рекордних семи мільярдів євро.
Економічна правда
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