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Пожежа на підстанції на Одещині залишила без світла понад 3 тисячі споживачів

П'ятниця, 8 березня 2024, 11:35 - Артур Крижний
 
GettyImages

В Одеській області вчора ввечері, 7 березня, виникла пожежа на одній з підстанцій 35 кВ. Без світла залишилося понад 3 тисячі споживачів.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"В Одеській області вчора ввечері, через дії сторонніх осіб, виникла пожежа на одній з підстанцій 35 кВ, були знеструмлені 2 населені пункти, понад 3 тисячі споживачів. Пожежа ліквідована силами ДСНС. Тривають ремонтні роботи, енергетики планують відновити енергопостачання споживачів до кінця дня", - йдеться у повідомленні.

Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 366 населених пунктів. Є нові пошкодження в мережах обленерго Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської областей.

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Через технологічні порушення є знеструмлення в Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській областях.

Укренерго енергетика Одеса
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Економічна правда
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