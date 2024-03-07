Україна планує експорт електрики до 5 країн

Україна у четвер 7 березня планує експортувати електрику до 5 країн: Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови. Загальний обсяг експорту складе 12655 МВт-год.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго"

"Експорт сьогодні здійснюється протягом доби в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 12 655 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 703 МВт", - йдеться у повідомленні.

Імпорт електроенергії здійснюватиметься у вечірні години зі Словаччини, Угорщини та Румунії. Загальний обсяг 221 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 154 МВт.

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Нагадаємо:

Європейське енергооб’єднання ENTSO-E вирішило з 1 березня збільшити максимальний ліміт експорту української електроенергії з України та Молдови в країни ЄС до 550 МВт на годину.

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