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Енергетики від'єднали енергоблок АЕС від мережі для капітального ремонту

П'ятниця, 8 березня 2024, 11:10 - Артур Крижний

Енергоблок однієї з українських АЕС був відключений від мережі та виведений в плановий капітальний ремонт.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Один енергоблок АЕС відключений від мережі та виведений в плановий капітальний ремонт", - йдеться у повідомленні.

При цьому, дефіциту генерації в енергосистемі не прогнозується. ТЕС та ТЕЦ працюють згідно з графіком та командами диспетчера, а ГЕС працюють на максимальну потужність.

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Нагадаємо:

У четвер 7 березня через профіцит електроенергії енергоблоки українських АЕС були переведені на знижене навантаження.

АЕС Укренерго енергетика електроенергія
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Економічна правда
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