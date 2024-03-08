Енергетики від'єднали енергоблок АЕС від мережі для капітального ремонту
П'ятниця, 8 березня 2024, 11:10 -
Енергоблок однієї з українських АЕС був відключений від мережі та виведений в плановий капітальний ремонт.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"Один енергоблок АЕС відключений від мережі та виведений в плановий капітальний ремонт", - йдеться у повідомленні.
При цьому, дефіциту генерації в енергосистемі не прогнозується. ТЕС та ТЕЦ працюють згідно з графіком та командами диспетчера, а ГЕС працюють на максимальну потужність.
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Нагадаємо:
У четвер 7 березня через профіцит електроенергії енергоблоки українських АЕС були переведені на знижене навантаження.
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