Пожар на подстанции в Одесской области оставил без света более 3 тысяч потребителей

В Одесской области вчера вечером, 7 марта, возник пожар на одной из подстанций 35 кВ. Без света осталось более 3 тысяч потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"В Одесской области вчера вечером, из-за действий посторонних лиц, возник пожар на одной из подстанций 35 кВ, были обесточены 2 населенных пункта, более 3 тысяч потребителей. Пожар ликвидирован силами ГСЧС. Продолжаются ремонтные работы, энергетики планируют восстановить энергоснабжение потребителей до конца дня", — говорится в сообщении.

Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 366 населенных пунктов. Есть новые повреждения в сетях облэнерго Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областей.

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Из-за технологических нарушений есть обесточивание в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской областях.