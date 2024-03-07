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Через бойові дії є нові пошкодження енергомережі у трьох областях

Четвер, 7 березня 2024, 11:35 - Артур Крижний
 
GettyImages

Через бойові дії є пошкодження в мережах обленерго у Донецькій, Сумській та Херсонській областях. Без світла залишається 359 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 359 населених пунктів. Є нові пошкодження в мережах обленерго Донецької, Сумської, Херсонської областей. В Харківській області під час нічних обстрілів пошкоджено будівлю представництва районних електромереж, без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Через технологічні порушення є знеструмлення в Кіровоградській, Сумській, Чернігівській областях.

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Водночас в енергокомпанії зазначають, що дефіциту генерації в енергосистемі не прогнозується. 

Укренерго енергетика Енергомережа
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