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Курс валют на 7 березня: скільки коштують долар та євро

Четвер, 7 березня 2024, 10:52 - Анастасія Жарикова

На 7 березня Нацбанк дещо зміцнив курс гривні до долара та євро, також подорожчала гривня в банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,07 – 38,50 грн проти котирувань у 37,04 – 38,54 грн напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,89– 42,04 грн проти курсу 41,87 – 42,0 грн за євро напередодні. 

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,2664 грн, євро – 41,5918 грн (напередодні долар - 38,3943 грн, євро – 41,6463 грн). 

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 38,12 - 38,6 грн (курс на 6 березня – 38,2 - 38,7 грн);
  • Євро – 41,4 - 42,1 грн (курс на 6 березня – 41,4 - 42,05 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 37,95 - 38,55 грн:
  • Ощадбанк – 38,15 - 38,7 грн;
  • Укрексімбанк – 38,1 - 38,7 грн. 

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,46 грн за долар, в Ощаді – 38,65 грн, monobank – 38,45 грн. 

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