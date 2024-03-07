Курс валют на 7 березня: скільки коштують долар та євро
На 7 березня Нацбанк дещо зміцнив курс гривні до долара та євро, також подорожчала гривня в банках.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,07 – 38,50 грн проти котирувань у 37,04 – 38,54 грн напередодні.
На цей же час "чорний" курс євро становив 41,89– 42,04 грн проти курсу 41,87 – 42,0 грн за євро напередодні.
Офіційний курс долара встановили на рівні 38,2664 грн, євро – 41,5918 грн (напередодні долар - 38,3943 грн, євро – 41,6463 грн).
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 38,12 - 38,6 грн (курс на 6 березня – 38,2 - 38,7 грн);
- Євро – 41,4 - 42,1 грн (курс на 6 березня – 41,4 - 42,05 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 37,95 - 38,55 грн:
- Ощадбанк – 38,15 - 38,7 грн;
- Укрексімбанк – 38,1 - 38,7 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,46 грн за долар, в Ощаді – 38,65 грн, monobank – 38,45 грн.
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