Курс валют на 7 березня: скільки коштують долар та євро

На 7 березня Нацбанк дещо зміцнив курс гривні до долара та євро, також подорожчала гривня в банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,07 – 38,50 грн проти котирувань у 37,04 – 38,54 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,89– 42,04 грн проти курсу 41,87 – 42,0 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,2664 грн, євро – 41,5918 грн (напередодні долар - 38,3943 грн, євро – 41,6463 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,12 - 38,6 грн (курс на 6 березня – 38,2 - 38,7 грн);

Євро – 41,4 - 42,1 грн (курс на 6 березня – 41,4 - 42,05 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 37,95 - 38,55 грн:

Ощадбанк – 38,15 - 38,7 грн;

Укрексімбанк – 38,1 - 38,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,46 грн за долар, в Ощаді – 38,65 грн, monobank – 38,45 грн.

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