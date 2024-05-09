У Туреччині підвищили прогноз інфляції

Центральний банк Туреччини підвищив прогноз інфляції до 38% з 36% на кінець цього року. Голова Нацбанку Фатіх Карахан заявив про готовність до подальшого посилення монетарної політики, якщо це буде потрібно.

Про це повідомляє Bloomberg.

Центробанк підвищив прогноз інфляції на кінець року і дав зрозуміти, що готовий до подальшого посилення монетарної політики в разі необхідності, оскільки зростання цін наближається до піку в 75%.

Виступаючи на щоквартальній презентації в Анкарі в четвер, голова центрального банку Фатіх Карахан заявив, що тепер центральний банк прогнозує інфляцію на кінець 2024 року на рівні 38%, порівняно з попереднім прогнозом у 36%, і залишив оцінку на наступний рік на рівні 14%.

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Карахан повторив, що центральний банк зробить "все можливе" для боротьби з інфляцією, і пояснив зміну прогнозу сильнішим внутрішнім попитом, ніж очікувалося.

Навіть з урахуванням перегляду, прогноз є більш оптимістичним, ніж думки всіх аналітиків, крім одного, опитаних агентством Bloomberg. Центральний банк залишив верхню межу свого прогнозного діапазону без змін на рівні 42%.

Нагадаємо:

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Кабмін схвалив ратифікацію угоди про вільну торгівлю із Туреччиною, яка була підписана ще у лютому 2022 року до повномасштабного вторгнення.

Туреччина веде переговори з американською енергетичною компанією ExxonMobil про багатомільярдну угоду на купівлю скрапленого природного газу, оскільки Анкара прагне обмежити свою залежність від російських енергоносіїв.