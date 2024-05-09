Китай планує укласти велику інфраструктурну угоду з Угорщиною

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що в межах візиту президента КНР Сі Цзіньпіня планується укласти велику угоду про інфраструктуру в межах проєкту "Один пояс один шлях".

Про це повідомляє Reuters.

Керівник Китаю Сі Цзіньпін, який в межах свого туру Європою, приїхав до Угорщини.

Очікується, що Угорщина і Китай, які відзначають 75-й рік встановлення дипломатичних відносин, підпишуть від 16 до 18 нових угод про співпрацю, однією з яких може стати масштабний інфраструктурний проєкт в рамках величезного китайського проєкту "Пояс і шлях".

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Також ЗМІ повідомили, що Сі і Орбан можуть відвідати місто Печ, що на півдні Угорщини, щоб оголосити, що китайська компанія Great Wall Motor збирається побудувати там завод і виробляти електромобілі.

Нагадаємо:

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз готовий задіяти всі наявні інструменти для захисту економіки, якщо Китай не запропонує справедливий доступ до своїх ринків.

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У 2024 році кожний четвертий проданий електромобіль в ЄС буде вироблений в Китаї, оскільки нові учасники ринку продовжують відбирати продажі у місцевих конкурентів.