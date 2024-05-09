Всі розділи
Укр / Рус

Зібрана в Україні машина розмінування MV-4 отримала сертифікат відповідності

Четвер, 9 травня 2024, 14:30 - Володимир Тунік-Фриз
 
https://wiki.minoshukach.com.ua

Українське підприємство А3tech отримало сертифікат відповідності машини для розмінування DOK-ING MV-4. Це дозволить компанії-виробнику перейти до промислового виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

MV-4 – легка роботизована машина розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Завдяки низькому профілю і міцній конструкції є стійкою до детонацій протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів. MV-4 може витримати вибух протитанкової міни. MV-4 використовують для механічної підготовки ґрунту та розмінування, механічного огляду території та її очищення, вилучення предметів. За годину машина може розмінувати територію площею до 1500 м2.

Підприємство А3tech, яке здійснює збірку і локалізацію хорватських машин DOK-ING після отримання сертифіката може перейти до серійного виробництва машин, що є важливим для гуманітарного розмінування.

Реклама:

Економічна правда

ВПК війна промисловість
Реклама:
Матеріали за темою
Україна вже почала виробляти снаряди, але надалі розраховує на постачання від партнерів - Камишін 6 травня 2024, 16:21
Данія та Канада погодились профінансувати виробництво зброї в Україні 6 травня 2024, 13:51
Топ-дипломат ЄС підтримав ідею закупівлі зброї для України в українського ОПК 6 травня 2024, 11:54
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті