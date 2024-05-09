Підприємці тепер можуть відкрити рахунок в ПриватБанку онлайн за допомогою Дія.Підпис

ПриватБанк запустив для українських підприємців, які відкривають свій рахунок ФОП через сайт банку, можливість зробити це декілька кроків як за допомогою Smart ID та КЕП ПриватБанку, так і через Дія.Підпис державного сервісу "Дія".

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Член правління банку з питань МСБ Євген Заіграєв зауважив, що підключення сервісу Дія.Підпис значно спрощує відкриття рахунків ФОП для підприємців, які не були клієнтами банку або не мали електронного підпису від ПриватБанку.

"Щоб відкрити новий рахунок у ПриватБанку на сайті банку, підприємцям треба пройти 6 простих кроків, що займатиме не більше 5 хвилин. Щомісяця нові рахунки в ПриватБанку відкривають майже 20 тисяч ФОПів, при цьому кожний третій новий рахунок підприємця відкривається виключно онлайн через сайт банку, а після старту сервісу кожен п’ятий підприємець при відкритті нового рахунку користується саме Дія.Підпис", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

ПриватБанк продовжив до кінця 2024 року безкоштовну відправку банківських карток з доставкою Новою поштою по всій Україні та у 13 країнах ЄС.

Українські підприємці, які підключать для прийому оплат за товари чи послуги застосунок "Термінал", що дозволяє використовувати у якості POS-терміналу з вбудованим ПРРО власний Android смартфон чи iPhone, до кінця травня прийматимуть платежі без комісій.

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Також Приватбанк запустив публічну версію послуги "Конверти", яка націлена, зокрема, на діяльність волонтерів та благодійників та полегшує керування фінансами.