Рада підтримала до другого читання законопроєкт про боротьбу з "чорним зерном"

Верховна Рада підтримала до другого читання законопроєкт №10168-2 про боротьбу з "чорним зерном" та неповерненням валютної виручки.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Корупційну правку (нові "соєві правки") від Шурми №32 проти якої виступили всі бізнес-асоціації збили – її популярність дорівнює 8-ми голосам", – написав нардеп.

За його словами, натомість ухвалили правку № 33, тобто "підтримали нормальну редакцію законопроєкту".

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За відповідний законопроєкт проголосували 236 народних обранців.

"Чорним зерном" називають продукцію, яку купили у фермерів за готівку й експортували за кордон. Відповідно, якщо зерно купили за готівку, у процесі його виробництва податки не сплачено.

У пояснювальній записці вказано, що законопроєкт пропонує запровадити механізми, які мінімізують можливості для зловживань під час експорту аграрної продукції, що забезпечує більші валютні надходження до держави та впливає на стабільність національної валюти.

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Нагадаємо:

Війна РФ проти України спонукає фермерів "оптимізувати" оподаткування зерна, через що близько 40% врожаю зернових уникає його. За останні два роки через махінації Україна недоотримала близько 3 мільярдів доларів надходжень.