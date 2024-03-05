Курс валют на 5 березня: гривня продовжує слабнути

На 5 березня Нацбанк ослабив гривню щодо долара та євро, відповідно відреагували готівкові курси.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:50 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,05 – 38,56 грн проти котирувань у 37,80 – 38,56 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,78– 41,95 грн проти курсу 41,73– 41,92 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,3135 грн, євро – 41,5433 грн (1 березня долар - 38,1575 грн, євро – 41,2635 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,15 - 38,65 грн (курс на 4 березня – 38,09 - 38,57 грн);

Євро – 41,4 - 42,0 грн (курс на 4 березня – 41,23 - 41,90 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,0 - 38,6 грн:

Ощадбанк – 38,2 - 38,7 грн;

Укрексімбанк – 38,15 - 38,75 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,46 грн за долар, в Ощаді – 38,6 грн, monobank – 38,45 грн.

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