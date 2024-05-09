ШІ-стартап Маска xAI наближається до раунду фінансування з оцінкою в $18 мільярдів – Bloomberg
Стартап Ілона Маска зі штучного інтелекту xAI планує закрити раунд фінансування на суму близько 18 млрд доларів вже цього тижня.
Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що розмір раунду не був остаточно визначений. Виробник чат-бота зі штучним інтелектом Grok мав намір залучити 6 млрд доларів в рамках раунду, учасниками якого є Sequoia Capital.
Обговорення тривають, і такі деталі, як оцінка і терміни, ще можуть змінитися, зазначили співрозмовники агентства.
За словами людини, знайомої з цим питанням, раунд фінансування для конкурента OpenAI рекламувався за допомогою пітч-деку, в якому висвітлювалися потенційні переваги для інвесторів, згадувався послужний список Маска в Tesla Inc. і SpaceX, а також зазначалося, що xAI зможе навчатися на високоякісних даних від X.
"Доступ до даних має вирішальне значення для побудови великих мовних моделей - технології, яка забезпечує роботу чат-ботів зі штучним інтелектом, і в цій сфері xAI прагне конкурувати з іншими добре фінансованими компаніями, такими як OpenAI", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
Компанія Ілона Маска зі штучного інтелекту xAI анонсувала запуск розширеної версії свого чат-бота Grok - Grok-1.5.
Мільярдер Ілон Маск оголосив, що чат-бот Grok, створений його стартапом штучного інтелекту xAI, буде доступний для всіх преміум-підписників платформи X (колишнього Twitter).
Раніше повідомлялось, що стартап Маска зі штучного інтелекту xAI веде переговори про залучення до 6 млрд дол, оскільки підприємець-мільярдер прагне кинути виклик OpenAI.