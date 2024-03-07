Курс валют на 7 марта: сколько стоят доллар и евро

На 7 марта Нацбанк несколько укрепил курс гривны к доллару и евро, также подорожала гривна в банках.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 38,07 - 38,50 грн против котировок в 37,04 - 38,54 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,89- 42,04 грн против курса 41,87 - 42,0 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,2664 грн, евро - 41,5918 грн (накануне доллар - 38,3943 грн, евро - 41,6463 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 38,12 - 38,6 грн (курс на 6 марта - 38,2 - 38,7 грн);

Евро - 41,4 - 42,1 грн (курс на 6 марта - 41,4 - 42,05 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 37,95 - 38,55 грн:

Ощадбанк - 38,15 - 38,7 грн;

Укрэксимбанк - 38,1 - 38,7 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,46 грн за доллар, в Ощаде - 38,65 грн, monobank - 38,45 грн.

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