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Україна шукає гроші в ЄС для розвитку оборонної промисловості – Камишін

Четвер, 9 травня 2024, 15:00 - Анастасія Дячкіна

Україна шукає кошти в Європейському Союзі, щоб збільшити підтримку власної збройової промисловості та задіяти додаткові потужності, не пов'язані з контрактами.

Про це розповів у інтерв'ю Euractiv міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, передає Укрінформ. 

"Наша мета – знайти більше коштів для закупівель в українських виробників зброї. Ми знайшли кілька ініціатив, які, можливо, будуть реалізовані. З огляду на масштаби і вартість ми ефективні й здатні виробляти достатньо, єдине, чого не вистачає — це фінансування", – сказав Камишін.

За його словами, однією з ініціатив може стати розширення Європейського фонду миру для відшкодування витрат держав-членів, які закуповують обладнання безпосередньо в України й залишають його в Україні.

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"По-друге, це використання надприбутку від заморожених російських активів, до 3 мільярдів євро, і включення закупівель в Україні в цю програму. Якщо подивитися на українську оборонну промисловість, то ми створили хорошу машину, яка може швидко працювати. Все, що нам потрібно зараз, це залити в неї стійке паливо, яке може бути отримано тільки за рахунок прибутку від заморожених російських активів – без цього ми не зможемо продовжувати працювати", – заявив Камишін.

Третьою ініціативою, за його словами, стане включення закупівель в українських виробників до Європейської програми оборонної промисловості (EDIP).

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Економічна правда

зброя ЄС
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