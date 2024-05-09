Виробництво сталі в Україні зросло у квітні на 25% відносно минулого року

Українські металургійні підприємства за підсумками чотирьох місяців 2024 року збільшили виробництво чавуну на 25%, сталі – на 33%, прокату – на 30,5%. У порівнянні з квітнем 2023 року виробництво сталі зросло на 24,5%

Про це свідчать дані обʼєднання "Укрметалургпром".

Загалом за перший квартал та квітень українські меткомбінати виплавили 2,19 млн т чавуну (+25% до аналогічного періоду 2023 року), 2,4 млн т сталі (+33%) та 1,97 млн т прокату (+30,5%).

У порівнянні з квітнем 2023 року минулого місяця виробництво чавуну зросло на 10%, сталі – на 24,5%, а прокату – на 20%.

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Квітневі показники свідчать про зростання виробничих темпів. Так, випуск чавуну досяг 596 900 т (+11% до березня), виплавка сталі становила 714 700 т (+17%), а виробництво металопрокату зросло до 584 300 т (+20%).

Економічна правда.