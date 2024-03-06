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Курс валют на 6 березня: гривня продовжує втрачати в ціні

Середа, 6 березня 2024, 09:23 - Анастасія Жарикова

На 6 березня Нацбанк продовжив зниження курсу гривні до долара та євро, готівкові курси на "чорному ринку" та в банках відреагували відповідно.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,34 – 38,71 грн проти котирувань у 38,01 – 38,55 грн напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,81– 42,10 грн проти курсу 41,86– 42,01 грн за євро напередодні. 

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,3943 грн, євро – 41,6463 грн (1 березня долар - 38,3135 грн, євро – 41,5433 грн). 

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 38,2 - 38,7 грн (курс на 5 березня – 38,15 - 38,65 грн);
  • Євро – 41,4 - 42,05 грн (курс на 5 березня – 41,4 - 42,0 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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  • Приватбанк – 38,0 - 38,6 грн:
  • Ощадбанк – 38,3 - 38,8 грн;
  • Укрексімбанк – 38,15 - 38,75 грн. 

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,61 грн за долар, в Ощаді – 38,65 грн, monobank – 38,6 грн. 

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