Курс валют на 6 березня: гривня продовжує втрачати в ціні

На 6 березня Нацбанк продовжив зниження курсу гривні до долара та євро, готівкові курси на "чорному ринку" та в банках відреагували відповідно.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,34 – 38,71 грн проти котирувань у 38,01 – 38,55 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,81– 42,10 грн проти курсу 41,86– 42,01 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,3943 грн, євро – 41,6463 грн (1 березня долар - 38,3135 грн, євро – 41,5433 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,2 - 38,7 грн (курс на 5 березня – 38,15 - 38,65 грн);

Євро – 41,4 - 42,05 грн (курс на 5 березня – 41,4 - 42,0 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 38,0 - 38,6 грн:

Ощадбанк – 38,3 - 38,8 грн;

Укрексімбанк – 38,15 - 38,75 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,61 грн за долар, в Ощаді – 38,65 грн, monobank – 38,6 грн.

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