Понад тисяча українських родин придбали житло за програмою компенсацій - Кубраков

Понад тисяча українських родин вже придбали нове житло по програмі компенсацій житловими сертифікатами.

Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Програма компенсації за знищене житло запрацювала на початку цього року, і за два місяці українці подали майже 11 тисяч заявок. Механіка роботи програми наступна:

Комісія опрацьовує заявку.

Розраховує суму компенсації.

Формує сертифікат.

Після отримання сертифіката людина може обирати нове житло.

Найбільше житла за програмою придбали у Київській області, далі йдуть Харківська, Миколаївська та Чернігівська. Більшість людей обирають нове житло в межах свого регіону.

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За словами Кубракова, середня сума сертифіката становить 1,8 млн гривень. 75% власників житлових сертифікатів обирають квартири, і лише 25% - приватні будинки.

Сертифікат діє протягом 5 років. За нього можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в нерухомість, яка тільки в процесі будівництва.