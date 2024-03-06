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Понад тисяча українських родин придбали житло за програмою компенсацій - Кубраков

Середа, 6 березня 2024, 13:30 - Артур Крижний
 
Мінвідновлення

Понад тисяча українських родин вже придбали нове житло по програмі компенсацій житловими сертифікатами.

Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Програма компенсації за знищене житло запрацювала на початку цього року, і за два місяці українці подали майже 11 тисяч заявок. Механіка роботи програми наступна:

  • Комісія опрацьовує заявку.
  • Розраховує суму компенсації.
  • Формує сертифікат.
  • Після отримання сертифіката людина може обирати нове житло.

Найбільше житла за програмою придбали у Київській області, далі йдуть Харківська, Миколаївська та Чернігівська. Більшість людей обирають нове житло в межах свого регіону.

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За словами Кубракова, середня сума сертифіката становить 1,8 млн гривень. 75% власників житлових сертифікатів обирають квартири, і лише 25% - приватні будинки.

Сертифікат діє протягом 5 років. За нього можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в нерухомість, яка тільки в процесі будівництва.

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