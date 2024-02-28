"єВідновлення": у яких областях українці найчастіше використовують житлові сертифікати 

Українці найчастіше використовували житлові сертифікати за програмою "єВідновлення" у Київській та Харківській областях. У другій парі лідерів – Миколаївська та Чернігівська області.

Про це повідомила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Мешканці четвірки областей придбали в обмін на сертифікати 650 нових домівок на загальну суму в 1,7 млрд грн. Для порівняння, сукупно по Україні витрачено на купівлю нового житла за рахунок сертифікатів 940 нових помешкань на 2 млрд грн.

Де використовували сертифікати:

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121 житловий сертифікат на загальну суму в 178 млн гривень використали на Харківщині;

86 житлових сертифікатів на загальну суму в 89 млн грн використали на Миколаївщині;

60 сертифікатів на суму в 83 млн грн використали на нове житло на Чернігівщині.

"Беззаперечний лідер – Київщина. Вона йде зі значним відривом від інших областей, оскільки тут на нові домівки українці обміняли 380 сертифікатів "єВідновлення" на загальну суму в 1 млрд грн", – пояснила Шуляк.

Народна депутатка також нагадала, що використати житловий сертифікат можна для обміну не тільки на квартиру, але і на придбання приватного будинку на первинному і вторинному ринках.

Втім, найбільше українці обирають саме вторинку – на таке житло обміняли 92% сертифікатів "єВідновлення".

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Виправити це у найближчому майбутньому дасть можливість поєднання програм "єВідновлення" і коштів програми "єОселя". Таку можливість вже офіційно передбачили, наголосила Шуляк.

Нагадаємо:

У "Дії" оголосили про запуск нового етапу програми "єВідновлення" – тепер власники земельних ділянок можуть звести новий будинок на своїй ділянці.