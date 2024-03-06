Более тысячи украинских семей приобрели жилье по программе компенсаций - Кубраков
Более тысячи украинских семей уже приобрели новое жилье по программе компенсаций используя жилищные сертификаты.
Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Программа компенсации за уничтоженное жилье заработала в начале этого года, и через два месяца украинцы подали почти 11 тысяч заявок. Механика работы программы следующая:
- Комиссия разрабатывает заявку.
- Рассчитывает сумму компенсации.
- Формирует сертификат.
- После получения сертификата человек может выбирать новое жилье.
Больше всего жилья по программе приобрели в Киевской области, дальше идут Харьковская, Николаевская и Черниговская. Большинство людей выбирают новое жилье в пределах своего региона.
По словам Кубракова, средняя сумма сертификата составляет 1,8 млн. гривен. 75% владельцев жилищных сертификатов выбирают квартиры, и только 25% – частные дома.
Сертификат действует в течение 5 лет. По нему можно приобрести квартиру, дом или инвестировать в недвижимость, которая только в процессе строительства.