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Более тысячи украинских семей приобрели жилье по программе компенсаций - Кубраков

Среда, 6 марта 2024, 13:30 - Артур Крыжный
 
Мінвідновлення

Более тысячи украинских семей уже приобрели новое жилье по программе компенсаций используя жилищные сертификаты.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Программа компенсации за уничтоженное жилье заработала в начале этого года, и через два месяца украинцы подали почти 11 тысяч заявок. Механика работы программы следующая:

  • Комиссия разрабатывает заявку.
  • Рассчитывает сумму компенсации.
  • Формирует сертификат.
  • После получения сертификата человек может выбирать новое жилье.

Больше всего жилья по программе приобрели в Киевской области, дальше идут Харьковская, Николаевская и Черниговская. Большинство людей выбирают новое жилье в пределах своего региона.

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По словам Кубракова, средняя сумма сертификата составляет 1,8 млн. гривен. 75% владельцев жилищных сертификатов выбирают квартиры, и только 25% – частные дома.

Сертификат действует в течение 5 лет. По нему можно приобрести квартиру, дом или инвестировать в недвижимость, которая только в процессе строительства.

жилье
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