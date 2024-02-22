Сертифікат "єВідновлення" можна буде використати у програмі іпотеки "єОселя"

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт № 10208: тепер українці, які через війну втратили житло, зможуть використати сертифікат "єВідновлення" для купівлі домівки за програмою "єОселя".

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

"Наприклад, ви отримали житловий сертифікат єВідновлення за знищене житло на 2 мільйони гривень. Однак квартира, яку хочете придбати, дорожча і коштує 3 мільйони.

Раніше в такому разі потрібно було відразу доплатити з власних коштів або вибрати дешевше житло. Тепер можна частину суми угоди покрити сертифікатом єВідновлення, а на решту взяти кредит за державною програмою єОселя", - пояснив міністр.

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Кредитна ставка для військових-контрактників, силовиків, учителів, медиків та науковців становить 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, переселенців та всіх, хто не має власного житла - 7%, нагадав він.

"Житловий сертифікат єВідновлення можна буде використовувати для придбання житла у поєднанні з державною програмою пільгової іпотеки єОселя.

Це означає, що за законом, при купівлі житла частину суми угоди можна покрити сертифікатом єВідновлення, а на решту взяти кредит за державною програмою єОселя. Для остаточної імплементації вже розробляються відповідні механізми взаємодії", - додали в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

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"Понад 800 українських родин вже придбали нові оселі на заміну втрачених через агресію росії саме завдяки житловим сертифікатам", - заявив віцепремʼєр з відновлення України Олександр Кубраков.

Зазначається, що більшість угод - 92%, стосуються придбання житла на вторинному ринку. Йдеться як про квартири, так і про приватні будинки. Загальна сума використаних сертифікатів - 1,8 млрд гривень. Загалом же наразі було сформовано 3368 житлових сертифікатів на суму в 6 млрд гривень.

Економічна правда