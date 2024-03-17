СБУ успішно атакували 12 НПЗ у Росії
Словʼянський нафтопереробний завод став 12 ціллю українських дронів.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на співрозмовника у СБУ.
Нічний удар по Словʼянському нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ.
Цю атаку було організовано спільними силами СБУ, ССО та також Силами безпілотних систем ЗСУ.
Російські пропагандисти повідомляли, що безпілотники було нейтралізовано.
При цьому, за словами джерела УП, можна говорити про успішний результат - було зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю.
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Нагадаємо:
16 березня безпілотники атакували два нафтопереробні заводи в Самарській області Росії, після ударів, на підприємствах сталась пожежа.