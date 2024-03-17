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СБУ успішно атакували 12 НПЗ у Росії

Неділя, 17 березня 2024, 15:11 - Володимир Тунік-Фриз
 
УП

Словʼянський нафтопереробний завод став 12 ціллю українських дронів.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на співрозмовника у СБУ.

Нічний удар по Словʼянському нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ.

Цю атаку було організовано спільними силами СБУ, ССО та також Силами безпілотних систем ЗСУ.

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Російські пропагандисти повідомляли, що безпілотники було нейтралізовано.

При цьому, за словами джерела УП, можна говорити про успішний результат - було зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю.

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Нагадаємо:

16 березня безпілотники атакували два нафтопереробні заводи в Самарській області Росії, після ударів, на підприємствах сталась пожежа.

війна Росія НПЗ
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