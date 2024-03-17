СБУ успешно атаковали 12 НПЗ в России
Славянский нефтеперерабатывающий завод стал 12 целью украинских дронов.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседника в СБУ.
Ночной удар по Славянскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ.
Эта атака была организована совместными силами СБУ, ССО и также Силами беспилотных систем ВСУ.
Российские пропагандисты сообщали, что беспилотники были нейтрализованы.
При этом, по словам источника УП, можно говорить об успешном результате - был зафиксирован большой пожар в районе атмосферных колонн, которые и были основной целью.
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Напомним:
16 марта беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области России, после ударов, на предприятиях произошел пожар.