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НПЗ у Самарській області, які виробляли 10% всієї нафтопереробки РФ атакувала СБУ - джерело

Субота, 16 березня 2024, 16:00 - Українська правда

В ніч на 16 березня по трьох нафтопереробних заводах "Роснєфті" в Самарській області РФ відпрацювали ударні дрони Служби безпеки України.

Про це повідомив співрозмовник "Укранської правди" в СБУ.

Зазначається, що нічна атака на російські НПЗ була результативною. Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський нафтопереробні підприємства.

За словами джерела УП, сумарно ці заводи переробляють на рік близько 25 млн тонн нафти, а це — майже 10% всієї нафтопереробки РФ.

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"Сезон "бавовни" на російських НПЗ – в розпалі. Кожне таке ураження зменшує потік нафтодоларів, який живить воєнну економіку РФ", йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

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Безпілотники атакували два нафтопереробні заводи в Самарській області Росії, після ударів, на підприємствах сталась пожежа.

Українська правда

війна НПЗ Росія
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