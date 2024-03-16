Всі розділи
Укр / Рус

У Самарській області чергова атака на НПЗ

Субота, 16 березня 2024, 09:30 - Володимир Тунік-Фриз

Безпілотники атакували два нафтопереробні заводи в Самарській області Росії, після ударів, на підприємствах сталась пожежа.

Про це повідомляють на офіційному телеграм-каналі Самарської області.

Атака на Сизранський та Новокуйбашевський НПЗ сталась близько 6 ранку, повідомляє російський телеграмканал Baza.

Губернатор Самарської області Дмітрій Азаров заявив, що спроба атаки на Новокуйбашевський НПЗ була відбита.

Зазначають, що постраждалих в результаті атаки немає 

Реклама:

Окрім цього, як зазначає Baza, зранку 15 березня на станції "Станово", що входить до складу нафтопроводу "Дружба" було знайдено залишки двох БПЛА.

Читайте також: "Бавовна палала і буде палати". Що стоїть за атаками по НПЗ Росії та як вони шкодять Кремлю

Нагадаємо:

У ніч на 15 березня у Калузькій області РФ був атакований дронами нафтопереробний завод (НПЗ).

Вранці 13 березня у російській Рязані пролунало три вибухи. Згодом в мережі з'явилося відео пожежі на місцевому нафтопереробному заводі.

війна Росія НПЗ
Реклама:
Матеріали за темою
Вночі дронами атаковано НПЗ у Калузькій області 15 березня 2024, 10:11
BlackRock анонсував реєстрацію у Люксембурзі Фонду розвитку України на $15 мільярдів 14 березня 2024, 18:58
Uklon не працюватиме під час комендантської години 14 березня 2024, 15:11
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті