У Самарській області чергова атака на НПЗ

Безпілотники атакували два нафтопереробні заводи в Самарській області Росії, після ударів, на підприємствах сталась пожежа.

Про це повідомляють на офіційному телеграм-каналі Самарської області.

Атака на Сизранський та Новокуйбашевський НПЗ сталась близько 6 ранку, повідомляє російський телеграмканал Baza.

>Сызранский НПЗ. "Хана АВТ-6" (установка по атмосферно-вакуумной перегонке нефти)

Сызрань - з такою назвою це було лише питанням часу pic.twitter.com/zEyv8RpJPd Реклама: March 16, 2024

Губернатор Самарської області Дмітрій Азаров заявив, що спроба атаки на Новокуйбашевський НПЗ була відбита.

Зазначають, що постраждалих в результаті атаки немає

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Окрім цього, як зазначає Baza, зранку 15 березня на станції "Станово", що входить до складу нафтопроводу "Дружба" було знайдено залишки двох БПЛА.

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Нагадаємо:

У ніч на 15 березня у Калузькій області РФ був атакований дронами нафтопереробний завод (НПЗ).

Вранці 13 березня у російській Рязані пролунало три вибухи. Згодом в мережі з'явилося відео пожежі на місцевому нафтопереробному заводі.