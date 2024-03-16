У Самарській області чергова атака на НПЗ
Безпілотники атакували два нафтопереробні заводи в Самарській області Росії, після ударів, на підприємствах сталась пожежа.
Про це повідомляють на офіційному телеграм-каналі Самарської області.
Атака на Сизранський та Новокуйбашевський НПЗ сталась близько 6 ранку, повідомляє російський телеграмканал Baza.
>Сызранский НПЗ. "Хана АВТ-6" (установка по атмосферно-вакуумной перегонке нефти)
Сызрань - з такою назвою це було лише питанням часу pic.twitter.com/zEyv8RpJPdРеклама:— Your Kotek Gganbu (@justkotekmeme) March 16, 2024
Губернатор Самарської області Дмітрій Азаров заявив, що спроба атаки на Новокуйбашевський НПЗ була відбита.
Зазначають, що постраждалих в результаті атаки немає
Окрім цього, як зазначає Baza, зранку 15 березня на станції "Станово", що входить до складу нафтопроводу "Дружба" було знайдено залишки двох БПЛА.
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Нагадаємо:
У ніч на 15 березня у Калузькій області РФ був атакований дронами нафтопереробний завод (НПЗ).
Вранці 13 березня у російській Рязані пролунало три вибухи. Згодом в мережі з'явилося відео пожежі на місцевому нафтопереробному заводі.