Помер четвертий з початку повномасштабної війни топ-менеджер "Лукойлу"

Віцепрезидент російської нафтогазової компанії "Лукойл" Віталій Робертус помер на 54 році життя. Він став четвертим топменеджер компанії з початку повномасштабної війни, який помер.

Про це повідомляє пресслужба "Лукойл".

"З глибоким сумом повідомляємо, що на 54 році життя раптово помер віцепрезидент компанії Робертус Віталій Володимирович", - йдеться у повідомленні.

Смерть Робертуса стала четвертою серед топменеджерів "Лукойлу" за останні два роки.

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У жовтні 2023 року стало відомо про смерть голови ради директорів компанії Володимира Некрасова. Причиною смерті називалася гостра серцева недостатність.

Некрасов очолив компанію після смерті попереднього голови Равіля Маганова, який у 2022 році випав з вікна головного корпусу Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ) і розбився на смерть.

До Маганова, у травні 2022 року, помер колишній топменеджер "Лукойлу" Олександр Суботін, його тіло знайшли у приватному будинку. За версією слідства причиною смерті Суботіна також стала гостра серцева недостатність.

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