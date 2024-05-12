У Росії волгоградський НПЗ атакував дрон, виникла пожежа
Неділя, 12 травня 2024, 10:00 -
Вранці 12 травня стало відомо про пожежу на волгоградському НПЗ внаслідок падіння безпілотника.
Джерело: пропагандистське видання РФ ТАСС із посланням на губернатора Андрєя Бочарова, російські телеграм-канали
Деталі: Як повідомляється, займання виникло на території волгоградського НПЗ через падіння БпЛА.
"Пожежу ліквідовано, жертв немає", – повідомляють пропагандисти.
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Разом з тим російські телеграм-канали публікують відео пожежі на російському НПЗ.
Що передувало: В ніч на суботу 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували Волгоградський нафтопереробний завод у Росії.
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