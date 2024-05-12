В "Укрзалізниці" почали вимикати підсвітку основних вокзалів: як пояснили рішення
Неділя, 12 травня 2024, 15:45 -
"Укрзалізниця" вимикає підсвітку фасадів найбільших залізничних вокзалів країни - Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова - задля ощадливого споживання у пікові години.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Укрзалізниця економить споживання електроенергії разом з усією країною. У пікові години вимкнули підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Зокрема, Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова", - йдеться у повідомленні
У компанії нагадали, що у разі необхідності на вокзалах запрацюють пункти незламності, де будуть доступні альтернативні джерела живлення.
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