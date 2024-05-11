Співвласники VARUS та EVA почали постачати їжу для ЗСУ

"Ukrainian transparent company", яку заснували співвласники мережі магазинів VARUS та EVA Руслан Шостак та Валерій Кіптик, почала постачати харчі для військових частин однієї з областей України.

Про це повідомляє пресслужба Корпорації TERWIN, яка належить співзасновнику EVA та VARUS Руслану Шостаку.

"Ukrainian transparent company" була створена наприкінці 2023 року співвласниками мережі магазинів VARUS та EVA Русланом Шостаком та Валерієм Кіптиком.

Ця компанія виграла тендер Державного оператора тилу та почала постачати харчі до військових частин однієї з областей України. Про яку область йде мова, не повідомляють.

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Проєкт є пілотним і триватиме два місяці.

"UT Сompany бере участь у тендерах державних закупівель, намагаючись забезпечити якісну та прозору взаємодію бізнесу та влади на користь України та українців", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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