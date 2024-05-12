Внаслідок бойових дій знеструмлені споживачі у 7 областях - Міненерго

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В Україні через ворожі обстріли і технологічні причини є знеструмлення споживачів у семи областях - Харківській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Херсонській і Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство енергетики.

У Харківській області через нічні обстріли знеструмлені 1146 абонентів. Залишаються без напруги 32,7 тис. точок обліку.

Через російські обстріли минулої доби були знеструмлені 4,6 тис. абонентів у семи населених пунктах Донецької області. Енергетики заживили 3,6 тис. абонентів у двох населених пунктах. На ранок залишаються без напруги 107 населених пунктів, загалом – 47,7 тис. абонентів.

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У Запорізькій області через технологічне порушення знеструмлювалися 2418 абонентів. На ранок усі заживлені. Внаслідок бойових дій залишається без напруги 3731 точка обліку у 51 населеному пункті.

В Очаківському районі Миколаївської області через бойові дії знеструмлювалися два населені пункти, загалом 450 споживачів. Усі заживлені.

У Сумській області через технологічне порушення знеструмлені 510 абонентів у трьох населених пунктах. На ранок залишаються відключеними 4,3 тис. точок обліку у 72 населених пунктах, з них 3847 абонентів – через бойові дії.

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У Херсоні залишаються знеструмленими 2,9 тис. точок обліку, в Херсонській області – 25,8 тис. абонентів у 45 населених пунктах.

У Чернігівській області внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1,5 тис. абонентів у 27 населених пунктах.

Нагадаємо:

В Україні минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини.