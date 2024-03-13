Умер четвертый с начала полномасштабной войны топ-менеджер "Лукойла"

Вице-президент российской нефтегазовой компании "Лукойл" Виталий Робертус умер на 54 году жизни. Он стал четвертым топ-менеджер компании с начала полномасштабной войны, который умер.

Об этом сообщает пресс-служба "Лукойл".

"С глубокой скорбью сообщаем, что на 54 году жизни скоропостижно скончался вице-президент компании Робертус Виталий Владимирович", - говорится в сообщении.

Смерть Робертуса стала четвертой среди топ-менеджеров "Лукойла" за последние два года.

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В октябре 2023 года стало известно о смерти председателя совета директоров компании Владимира Некрасова. Причиной смерти называлась острая сердечная недостаточность.

Некрасов возглавил компанию после смерти предыдущего председателя Равиля Маганова, который в 2022 году выпал из окна главного корпуса Центральной клинической больницы (ЦКБ) и разбился насмерть.

До Маганова, в мае 2022 года, умер бывший топ-менеджер "Лукойла" Александр Субботин, его тело нашли в частном доме. По версии следствия причиной смерти Субботина также стала острая сердечная недостаточность.

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