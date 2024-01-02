Одна з британських нафтових компаній продовжує співпрацю з підрозділом російського "Лукойлу" - ЗМІ

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Один з найбільших НПЗ Великої Британії продовжує співпрацю з підрозділом російської нафтової компанії "Лукойл" підсанкційного російського олігарха Вагіта Алекперова.

Про це повідомляє The Guardian.

Bидання зазначає, що Essar Oil, яка володіє та керує нафтопереробним заводом Stanlow, припинила весь імпорт російського палива у 2022 році після вторгнення в Україну.

Однак нещодавно надані звіти показують, що компанія надала кредитну лінію Litasco, нафтотрейдерському підрозділу російського "Лукойлу", який є другою за величиною нафтової компанії Росії. Сама Litasco не підпадає під санкції.

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Угода фактично є кредитною лінією, яка дозволяє Essar купувати паливо та платити пізніше.

Дворічна угода закінчилася в травні 2023 року, але була продовжена до червня 2024 року, перш ніж гроші будуть виплачені згідно з угодою про "розв’язку та врегулювання".

Litasco повністю належить "Лукойлу", чий засновник Алекперов потрапив під санкції Великобританії в квітні 2022 року.

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"Лукойл" перебуває під санкціями в США, але не в Великобританії чи ЄС, а Litasco не підпадає під санкції в жодній з юрисдикцій.

Алекперов залишив посаду директора Лукойлу незабаром після того, як на нього потрапили санкції, але залишається акціонером у 8,5%.

Нагадуємо:

Neftochim Burgas - найбільший нафтопереробний завод Болгарії, зловживаючи винятком, який зробили цій країні щодо купівлі російської нафти, допомагає Росії продавати нафту на світових ринках.