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Через аварію на водогоні частина Бердянська залишилася без води

Неділя, 12 травня 2024, 17:27 - Артур Крижний

Частина тимчасово окупованого Бердянська залишилась без води через аварію на водогоні.

Про це повідомляє начальник Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

"Частина Бердянська залишилась без води через черговий прорив. Під керівництвом рашистів в окупованому місті такі ситуації трапляються одна за одною", - написала вона.

За повідомленнями окупантів, цього разу прорив стався на Бердівському водоводі, через що частина міста залишилась без водопостачання.

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Інформації про те, коли будуть завершені ремонтні роботи немає.

Економічна правда.

інфраструктура вода Україна
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