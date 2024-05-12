Через аварію на водогоні частина Бердянська залишилася без води
Неділя, 12 травня 2024, 17:27 -
Частина тимчасово окупованого Бердянська залишилась без води через аварію на водогоні.
Про це повідомляє начальник Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
"Частина Бердянська залишилась без води через черговий прорив. Під керівництвом рашистів в окупованому місті такі ситуації трапляються одна за одною", - написала вона.
За повідомленнями окупантів, цього разу прорив стався на Бердівському водоводі, через що частина міста залишилась без водопостачання.
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Інформації про те, коли будуть завершені ремонтні роботи немає.
Економічна правда.
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